【烏克蘭】戰爭消息受限？ Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤

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▲ Facebook母公司Meta Platforms證實，公司曾短暫限制與烏克蘭北部布查鎮平民死亡有關的主題標籤，但發現問題後迅速解除限制。