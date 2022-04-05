【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤

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俄羅斯及烏克蘭戰事持續，其中位於基輔市郊的布查鎮（Bucha）發現許多平民遭到近距離射殺。至於Facebook母公司Meta Platforms證實，公司曾短暫限制與烏克蘭北部布查鎮平民死亡有關的主題標籤，但發現問題後迅速解除限制。
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Meta發言人Andy Stone表示，Facebook及Instagram上自動掃瞄暴力影像的系統，是造成#bucha和#buchamassacre等主題標籤受限的原因。他指，這是因為用戶使用這些主題標籤發布圖片內容而令系統作出限制。得知問題後，隨即迅速採取行動解除對這些主題標籤的限制。
Facebook和Instagram允許用戶分享的目的，旨在提高對人權侵犯的意識的相關圖片及暴力內容，但如果內容過於血腥或對苦難幸災樂禍的話，內容會被刪除。平台也會在一些圖片發文中加上警告標示，用戶必須先點擊才能查看圖片。
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有人權組織抨擊Meta在衝突期間，移除暴力內容的做法，稱其90天後從伺服器清除資料，會導致戰爭罪的關鍵證據遭到刪除。Stone表示，Meta已在探究如何在刪除資料的同時，保留這類和其他類型內容的方法，特別是與烏克蘭戰爭有關的內容。
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責任編輯：廖淑瑩