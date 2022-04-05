【香港創科】薛永恒計劃為本港實驗室增撥資源　金額由2.2億元倍增至4.4億元

▲ 創新及科技局局長薛永恒今日在個人網誌中表示，計劃把本港16所「國家重點實驗室」及6所「國家工程技術研究中心香港分中心」每年的總資助額增至4.4億元。（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒今日（5日）在個人網誌中表示，計劃把本港16所「國家重點實驗室」及6所「國家工程技術研究中心香港分中心」每年的總資助額增至4.4億元。

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薛永恒表示，香港的初創企業數目已由2014年約1,000間，躍升至2021年約4,000間；同期風險投資基金投資於香港初創更由12.4億元，大幅增加33倍至超過417億元。創科界就業人數亦由2014年約35,500人，增至2020年逾45,300人。

因此，為了更好推動未來創科發展，他計劃把本港16所「國家重點實驗室」及6所「國家工程技術研究中心香港分中心」每年的總資助額由2.2億元倍增至4.4億元，以助有更多資源進行內部及與頂尖科研機構合作。

將為大學初創提供私人投資配對

同時亦會對大學的初創科研團隊加強落地創業的支援，加碼在「大學科技初創企業資助計劃」(TSSSU)下每所大學的資助額至1,600萬元。

未來新增的資助將為受惠於TSSSU的大學初創，提供額外與私人投資1:1的資金配對，希望藉有關資助，推動更多研發成果商品化，擴展本地大學科研實力。

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責任編輯：李智美