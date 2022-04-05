▲ 【基全看法】貝萊德：啟動加息後價值股往往表現良好 投資者要為「新世界秩序」做好準備

美國聯儲局上月宣布加息0.25厘，正式啟動新一次加息周期，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）（美：BLK）美國基本股票部門首席投資官Tony DeSpirito認為，2008年全球金融危機以來主導市場的低利率和緩慢增長的背景即將結束，投資者做好準備，同時提醒新的世界秩序正在形成，又稱日後價值型股票或更具吸引力。

貝萊德的DeSpirito發表次季展望時稱，儘管 2022 年開局不穩定，但相對確定的一件事是，市場正在退出自 2008 年全球金融危機以來一直存在的投資體制。貝萊德認為，「新的世界秩序」正在形成，導致通脹和利率高於2008年到2020年間，而且投資環境更加棘手，尤其是在俄羅斯與烏克蘭的戰爭威脅原油及商品成本。

貝萊德：美股比歐股更能免受能源價格飆升及戰爭經濟後果直接影響

DeSpirito認為，這種情況可能有利於美國股市，因為美股比歐洲股市更能免受能源價格飆升和戰爭及其經濟後果的直接影響，但補充股市或需要進行價值再平衡。DeSpirito提到，隨著債券與股票的相關性趨於一致，如今債券在投資組合所提供的穩定能力減少了。

貝萊德報告提到，從1983年到2015年的加息周期，價值股的表現優於大市值股票以及債券市場。

過往加息周期開始首3年 債券、大市值股、價值股表現良好

貝萊德比較彭博美國綜合債券指數、羅素 1000 指數以及和羅素 1000 價值指數，值得注意的是，在利率開始上漲後的首三年，所有三個細分市場的表現都是積極。但其中一項假設是今年稍後時間，通脹將從40 年高點回落，生活成本將穩定在疫情前的2% 水平以上，最壞的情況下甚至在 3% 至 4% 的範圍內。

貝萊德預計，隨著美聯儲尋求提高其關鍵利率，10 年期國債收益率將推高，但需要達到3厘至 3.5厘後，該行才會質疑股票的風險與回報。

貝萊德料部分企業可將成本轉嫁給消費者 未來價值投資具吸引力

貝萊德稱，通脹壓力可能擠壓企業利潤率，同時較高的國債利率或會導致大公司的借貸條件更加艱難。但貝萊德觀察到有公司中被低估的潛力，儘管他們現在面臨通脹壓力，但他們有將更高成本轉嫁給消費者的往績。

DeSpirito認為，極低利率時期對成長型股票非常有利，但對價值投資者而言卻極具挑戰性，提到未來的道路或會轉向，恢復至價值投資的戰略將具吸引力。

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