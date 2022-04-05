【香港科研】2022年日內瓦國際發明展 香港代表斬獲204獎項 政府計劃加碼資助科研發展

創新及科技局局長薛永恒於今日（4月5日）在網誌表示，香港代表在「2022年日內瓦國際發明展」獲得204個獎項，創歷年新高。他透露，當局計劃增加對香港科研機構的資助金額。

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薛永恒指出，今次公布的最高殊榮「評審團嘉許金獎」名單上，香港佔有5席，是大會頒發總數的一半。當中有不少獲獎項目都跟抗疫相關，包括港大的「新冠病毒污水監測」項目、「表面能殺滅新冠病毒的不銹鋼材」及機電工程署的「同心抗疫高效濾器」，他感謝研發人員在抗疫上的付出。同時他亦表示，得獎項目名單當中還有不少引領國際的例子，充分展現本港雄厚的科研實力正急速提升，前途無限。

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為了將本港雄厚科研實力做大做強，更好推動未來創科發展，薛永恒表示政府計劃把本港16所「國家重點實驗室」及6所「國家工程技術研究中心香港分中心」每年的總資助額由2.2億元增加至4.4億元，同時提高「大學科技初創企業資助計劃」(TSSSU)下每所大學的資助額至1,600萬元，加强對大學的初創科研團隊落地創業的支援。

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記者：鄭日棱