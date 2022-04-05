【烏克蘭戰爭】美國禁俄提取資金償還債券 逾46億主權債到期

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國向俄實施多方面制裁，包括凍結其在美國的外匯儲備。外媒報道指，美國周一（4日）禁止俄羅斯從美國銀行的帳戶、向主權債券持有人償還逾6億美元（46.8億港元），藉此加重對俄施壓。

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俄烏戰爭爆發後，美國宣布凍結俄羅斯央行在美國金融機構持有的外匯儲備，財政部批准俄政府按照具體情況，動用這些資金償還以美元計價的主權債息。

俄羅斯於周一需支付包括逾5.5億美元（42.9億港元）到期債券本金及8,400萬美元（6.6億港元）債息。美國財政部發言人周一指，華府決定禁止俄羅斯從美國金融機構提取資金，向海外及美國投資者償還美元主權債。

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發言人表示，俄羅斯必須在耗盡剩餘美元準備金、動用新收入或面臨債務違約之間作出決定，藉此加重對俄施壓。消息人士指，一直代俄羅斯處理債券付款的摩根大通，已被財政部阻止處理支付，俄羅斯有30日期限尋找其他資金。

俄羅斯現時有15張未償國際債券，總值約400億美元（3,120億港元）。俄央行上周表示，截至3月25日，其外匯及黃金儲備暴跌至6,044億美元（4.7萬億港元），創去年8月新低，單單2月至3月中，當地儲備大跌388億美元（3,026億港元）。

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責任編輯：郭麗明