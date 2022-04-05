【烏克蘭戰爭】澤連斯基強調俄烏和談必須繼續 或未能與普京會晤

烏克蘭總統澤連斯基屢次提出，希望與俄羅斯總統普京會面商討和談，但至今仍未成功。澤連斯基巡廂基輔附近的布查後表示，烏克蘭必須繼續與俄羅斯和談終結戰爭，但暗示未必能夠與俄羅斯總統普京會晤。

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烏克蘭軍近日收復基輔附近的城鎮布查（Bucha），並指控俄羅斯軍隊在當地屠殺平民。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（5日）巡視布查後受訪，在全國公開電視訪問中坦言，現階段與俄羅斯和談十分具挑戰性。

澤連斯基表示，在布查發生的事件不可原諒，但俄烏和談必須在艱難的情況下繼續，並暗指莫斯科政府應該知道俄軍在布查遭指控的行動。至於是否有機會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，澤連斯基認為仍有可能，惟機會不大。

國際文傳通訊社（Interfax）引述俄羅斯副外長，指俄烏和談仍透過視像形式持續舉行。俄國前總統梅德韋傑夫亦反駁布查事件指控，稱是用以敗壞俄軍名聲的假消息。俄方稱或在周二的聯合國安全理事會提交證據，證明事件非俄軍所為。

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責任編輯：吳漢培