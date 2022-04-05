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【烏克蘭戰爭】外媒用衛星圖反駁俄方 佔領布查期間街道已見屍體

環球社會熱點 18:21 2022/04/05

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烏克蘭奪回基輔附近地區後稱在布查鎮等地發現逾400具屍體，俄羅斯否認殺害平民指控並指烏軍捏造。但外國傳媒引用最新公布衛星圖片，反駁俄羅斯言論，指3月中當地街道上已經有數具平民屍體。美媒分析布查的影片後指，多具屍體在3周前出現在街道，當時俄羅斯軍隊正掌控該地區。

美擬援烏10架彈簧刀無人機 可摧毀坦克 【下一頁】

最新衛星圖片顯示，數具平民屍體已在3月中旬時，及被遺棄在街道上或附近。 衛星圖片公司Maxar Technologies發言人Stephen Wood周一（4日）發表聲明表示，從烏克蘭布查收集到的高解像度衛星圖片證實，最近社交媒體流傳影片及圖片內容，屍體已被遺棄在街道上數周。

《紐約時報》將烏克蘭官方公布影片，與衛星圖片比較後總結，很多屍體3周前已經在街頭，當時俄軍正掌控該地區。衛星圖片顯示，在3月9日至11日期間，布查鎮Yablonska街有半英里路段上，出現多個深色物件，位置與烏軍4月初公布影片屍體位置吻合。

《舒特拉的名單》紅衣小女孩 延續片中助人精神幫烏難民 【下一頁】

《紐約時報》還引述另一條布查鎮影片指出，Yablonska街另一路段還有3具屍體，在廢棄車輛一旁。衛星圖片亦顯示，該廢棄車輛以及相關遺體，亦吻合3月20日至21日期間的衛星圖片內容。

法新社攝影師上周六（2日）進入布查拍攝，證實約20具身穿平民服裝的屍體被遺棄街頭，部分更呈雙手被綁姿勢，有當地記者指部分屍體傷勢顯示死者是被槍殺。烏克蘭指控俄羅斯犯下戰爭罪行，俄羅斯國防部周日（3日）否認，並指責影片是烏克蘭在俄軍全數撤出後，將屍體放在街道上捏造而成。

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責任編輯：李俊儀

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