【ESG】星展：新能源ESG基金長遠旺 俄烏危機下拓石油替代品

▲ 星展專家指全球致力減低對石油依賴，有利新能源ESG基金。

俄羅斯入侵烏克蘭已逾月，暫未見化解，歐美更擬對俄國的制裁升級，令紐約期油昨晚（4月4日）抽升4%，重越百美元大關，報103美元。星展的專家指，全球正加快拓展石油替代品，長遠料有利新能源ESG（環境、社會及管冶）基金。

星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，俄烏開火後油價飛升，現仍高企，長遠來說都對全球經濟帶來嚴重負面影響。聯儲局主席鮑威爾引用過去的經驗法則，每桶原油價格上漲10美元，將使美國通膨上升0.2%，這將會為環球帶來惡性通脹。

歐積極尋求新能源 解供應短缺

謝佩芳認為，為了避免世界陷入衰退，這將會加速全球開拓新能源，減低對石油的依賴；尤其對歐洲而言，俄烏紛爭後，歐盟轉而向美國簽署購買天然氣，以應付今年的短缺。在能源需求方面，高度依賴俄羅斯的供應危機，也將促使歐洲更積極尋求新能源或可替代能源，來解決停產和供應短缺的問題，並促使歐洲主要國家，重新審視核能的運用、改善能源使用效率，以及再生能源的運用，這些都令主打新能源的ESG基金值得關注。

謝佩芳又說，根據巴黎協議，計劃於2050年達到零排放的進程，發電方式在未來十年必須顯著改善，才能在2030年減少57%（相對於2019年）的碳排放。彭博發表的新能源展望中提到，要達到零排放的三種情境假設，皆與能源轉型有關，包括：（1）現階段83%基本能源都來自石油，風力與太陽能發電只佔1.3%；（2）油價高漲，逼使預算有限的國家，繼續使用或增加使用成本較低的燃煤發電，德國也因俄烏衝突，決定讓核電延長使用年限。（3）這正是第三種以中小型核能發電為主的「紅色情境」，而非最理想的「綠色情境」，風力與太陽能發電須在2030年達到15%的基本發電量，到2040年達47%，而最終在2050年達成70%的發電需求，其中六成為風力發電，三成為太陽能發電。

未來30年 新能源投資可逾百萬億美元

謝佩芳剖析，不論是哪種情境，根據新能源展望的估算，在能源供給與相關基礎建設的投資成本，未來30年，初步估計介乎於92萬億至173萬億美元之間；每年的投資要比現在投入的預算加倍增長，從每年1.7萬億美元倍增至3.1萬億至5.8萬億美元，故此，以新能源ESG基金的投資契機，以及對未來新能源的各項投資，起正面作用。

2月底本港ESG基金總額仍險守逾萬億元【下一頁】

謝佩芳表示，綜合上述分析，以能源投資為主的ESG基金在年初至今，以至一年期的表現都極亮眼，但散戶仍應以長期投資心態，看待以環境、綠能、及基礎建設等，為投資標的ESG基金，畢竟，其回報仍著重長遠增值的穩定性。

謝佩芳強調，星展正促進ESG與可持續投資理念的推廣，繼續豐富ESG基金的數量，該行在第二季推出ESG基金的現金回贈優惠，適用於目前代銷約280隻、由國際機構MSCI評為AAA或AA ESG領先級別的基金，以及證監會認可的ESG基金。全新及特選客戶，每30萬元相關交易，可獲得200元的現金回贈，最高可達3,000元，連同其他基金交易優惠，客戶可享高達16,000元的現金回贈，但上述優惠受條款約束。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪