【美股戰報】台灣首隻獨角獸公司Gogoro 以SPAC形式在美國上市

台灣電單車龍頭Gogoro完成與特殊目的收購公司 (SPAC）Poema Global（PPGHU）的所有合併程序後，周二（4月5日）即將在美國納斯達克交易所掛牌上市，集資3.35億美元，股票代碼為GGR，是首間台灣獨角獸公司（成立不到10年但估值10億美元的公司）上市。

Gogoro成立於2011年，由陸學森和Matt Taylor創立，原始股東為潤泰集團總裁尹衍樑及宏達電（HTC）董事長王雪紅，2015年獲台灣行政院國發基金注資10億元新台幣，成為首間台灣獨角獸公司。Gogoro 最大的特色是將採用類似手機綁約模式銷售。 消費者購買電單車時，同時選擇電池方案。 例如月費1,000新台幣可以每個月換5次電池。

Gogoro是次在美國上市，繼2006年奇景光電（HIMX）之後，台灣再有企業赴美上市。而成功合併上市後，GGR周一（4月4日）股價大升23.69%，報12.74美元，周二盤前更一度大漲105%，達26美元。

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編輯：黃銳