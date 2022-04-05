  • 22°C
香港時間 : 2022405日 (二) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」

環球政經 18:39 2022/04/05

分享：

日本央行行長黑田東彥周二（4月5日）於國會發表談話，指近期日圓貶值速度「有些快」，央行正在密切關注匯率波動，以及其對經濟和物價的「重大」影響，重申較弱勢的日圓有利日本經濟。

日本央行今年兩度出手，提出以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，繼續維持寬鬆貨幣政策，導致日圓持續貶值，美元兌日元一度升至125.10的近5年新高。同時，俄烏戰爭令能源價格急升，直接影響通脹加劇，黑田東彥指，即使能源成本上升，或促使當地通脹水平接近央行訂下的2%水平，日本央行仍會維持目前超寬鬆貨幣政策。

上月25日，黑田東彥曾表示日圓走軟對整體經濟有利，且日圓走軟並不能觸發央行調整政策。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

 

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃銳



 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 通脹 貨幣政策 日本央行 日圓 日本 香港

下一篇文章

【香港科研】2022年日內瓦國際發明展 香港代表斬獲204獎項 政府計劃加碼資助科研發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元
【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款