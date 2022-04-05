【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」

日本央行行長黑田東彥周二（4月5日）於國會發表談話，指近期日圓貶值速度「有些快」，央行正在密切關注匯率波動，以及其對經濟和物價的「重大」影響，重申較弱勢的日圓有利日本經濟。

日本央行今年兩度出手，提出以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，繼續維持寬鬆貨幣政策，導致日圓持續貶值，美元兌日元一度升至125.10的近5年新高。同時，俄烏戰爭令能源價格急升，直接影響通脹加劇，黑田東彥指，即使能源成本上升，或促使當地通脹水平接近央行訂下的2%水平，日本央行仍會維持目前超寬鬆貨幣政策。

上月25日，黑田東彥曾表示日圓走軟對整體經濟有利，且日圓走軟並不能觸發央行調整政策。

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責任編輯：黃銳





