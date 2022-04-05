▲ 【烏克蘭戰爭】Epic《堡壘之夜》籌11億助烏克蘭人道救援 騰訊投資遊戲廠屢出手援助

騰訊 （00700） 持股近半的遊戲開發商Epic Games早前發起募捐，會將旗下王牌遊戲《堡壘之夜（Fornite）》近兩周收入，全數支援烏克蘭戰爭的人道救援。Epic Games表示，從堡壘之夜社群和微軟（Microsoft，美：MSFT）收款1.44億美元（折合11.28億港元）。

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Epic Games表示，所籌款項將轉發至非牟利組織Direct Relief、World Central Kitchen、聯合國兒童基金會、聯合國難民署、世界糧食署。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，多家遊戲廠商都有類似的募捐行動，除了Epic Games，騰訊全資持有、《英雄聯盟（LoL）》開發商Riot Games於3月底也公布，從玩家募資540萬美元支持東歐的人道工作支援。

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