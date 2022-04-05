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【美股焦點】大摩分析員：熊市反彈已完結

環球政經 17:44 2022/04/05

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摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson周一（4月4日）發表報告稱，今輪美股反彈浪已經結束，且只是熊市中的一次反彈，預測美股將進一步下跌。

Michael Wilson指：「美回財政刺激措施所帶來需求的償還，高價格造成需求破壞，俄烏戰爭導致食品和能源價格飆升帶來類似征稅的效果，將令經濟大幅放緩，及侵蝕企業盈利。」Michael Wilson解釋，鑑於投資人對通膨加劇和聯儲局加快加息步伐的擔憂，債市在第一季損失比股票更大是正常的。他指，隨著美國經濟增長放緩成為市場焦點，建議投資人在經濟增長放緩時，轉向投資債券或防禦性股票。

納指至3 月初曾由高位下跌超過 20%，如今已將跌幅收斂至約 ９%，由低位反彈近１５％，而標普５００則離高位僅約５％。

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責任編輯：黃銳

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