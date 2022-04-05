【蟲草大王】與英皇證券訂立6200萬元貸款協議　陳恩德破產後開御藥堂、現從事寵物藥妝生意

▲ 英皇證券（00717）公佈，旗下英皇財務於4月4日與有「蟲草大王」之稱的陳恩德訂立貸款協議，向其提供不多於6200萬元的貸款融資。

英皇證券（00717）公佈，旗下英皇財務於4月4日與有「蟲草大王」之稱的陳恩德訂立貸款協議，向其提供不多於6200萬元的貸款融資。

有關融資年息8.8厘，還款期為12個月。陳恩德以葵涌的5個商業單位之第一按揭作為擔保，而抵押物業的平均估值約為9050萬元。

根據英皇證券的通告，雙方於今年3月3日亦已訂立了4份貸款協議，合共涉及1100萬元貸款金額。還款期同為12個月，年息9厘，涉及抵押品為共10個位於葵涌的車位。

與李佳芯傳緋聞惟對方稱無發展空間

52歲的陳恩德是前稱御藥堂的順騰國際（00932）控股董事會前主席、前執行董事兼前行政總裁，現從事寵物藥妝生意，並經營仍志集團，後者業務涉及生物科技、企業顧問與共享工作空間。

網上資料顯示，陳恩德在公屋長大，大學畢業後投身股票經紀，身家曾過千萬。1997年亞洲金融風暴下，陳恩德一度欠債數百萬元被逼破產，並失去金融行業相關牌照，其後與父親及姑媽成立御藥堂後再度起家。

御藥堂2013年及2015年分別在創業板及主板上市，由於公司旗下產品蟲草菌絲體 Cs-4大賣，外界稱他為「蟲草大王」。

陳恩德一度與藝人李佳芯（Ali）傳出緋聞，惟對方表示與他「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間」。早前陳恩德指責無綫（00511）要求Ali出席活動時與他保持距離，決定中止跟無綫合作，抽起千萬元廣告，事件引起軒然大波。

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