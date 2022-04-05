【Google】惡意追蹤嚴重　Google計劃於Android加入AirTag反追蹤功能

▲ 據外媒報導，Google計劃在Android上加入藍牙追蹤器的反追蹤功能。

為避免AirTag被濫用，蘋果今年在iPhone加入了反追蹤偵測。但Android用戶若沒有額外下載偵測追蹤器的相關App，恐怕難以發現自己可能成為被追蹤的對象。據外媒報導，Google為此計劃在Android上加入藍牙追蹤器的反追蹤功能。

【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光 首款搭載Android 13旗艦手機



據《9t05Google》報導，在最新的Google Play Services 22.12.13版本當中看到了「Unfamiliar device alerts」（不熟悉的設備警報）與「Unfamiliar Tag Detected Notification」（檢測到不熟悉的追蹤通知）兩個項目，推測是針對陌生和追蹤裝置的警告通知有關。

【手機安全】新型惡意間諜程式 偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料



同時也在程式碼看到了三個類型的標籤，包括ATag、Finder、Tile，其中ATag推測是與蘋果AirTag有關；Tile亦是知名的藍牙防丟器，估計當Android設備偵測到上述藍牙追蹤器，便會主動發出警告來提醒使用者。



然而，Google尚未公布該功能推出的時間，或許在5月的2022 Google I／O會有進一步消息。

【LG手機】LG將於今年夏天 更新Android 12軟件至三款舊手機

責任編輯：廖淑瑩