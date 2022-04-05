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【土地供應】發展局冀年內提出《城規條例》修訂草案 以加快土地供應

理財智慧 17:31 2022/04/05

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土地及建設諮詢委員會日前舉行會議。由發展局向委員介紹該局就發展相關法定程序的整套法例修訂建議，讓有關制度得以精簡及與時並進，以加快提供可發展的土地，發展局表示正檢視與城市規劃、收回土地、填海、道路工程等相關的法定程序，並循以下五個方向進行。

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當中包括精簡及縮短若干法定時限；避免重複執行性質相近的程序；明確授權政府部門同步進行不同程序；理順不合時宜或不清晰的安排，以及精簡各項程序以更有效運用公共資源。發展局亦藉此契機加強《城市規劃條例》（第131章）中有關執管方面的條文，以更有效地保護鄉郊地區內具高生態價值但正面對發展壓力及環境破壞的地方。

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委員方面則建議政府與相關界別的持份者接觸和溝通，以爭取他們的支持。除了法定程序，委員亦期望政府繼續精簡土地發展不同階段的行政程序，例如大型發展計劃在法定規劃程序前的公眾參與安排、涉及多個政府部門的行政傳閱程序等。發展局表示會充分考慮委員的意見，繼續完善法例修訂建議，目標是在今年內向立法會提出條例修訂草案。

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記者：鄭日棱

 

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香港 發展局 土地供應

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