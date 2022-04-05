【烏克蘭戰爭】美擬援烏10架彈簧刀無人機 可摧毀坦克

美國政府上周宣布，對烏克蘭追加3億美元的軍事援助。《彭博社》引述消息指，美國計劃訂購10架彈簧刀無人機援助烏克蘭，而這批無人機可以瞄準目標摧毀坦克及裝甲車。

金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊 【下一頁】

《彭博社》引述兩名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）上周五（1日）宣布向烏克蘭追加的3億美元（約23.4億港元）軍事援助，將包括10架由加州無人機生產商AeroVironment製造、屬最新型號的彈簧刀-600（Switchblade-600）無人機。

美國國防部據報將會直接與生產商簽訂合約訂購這批無人機，而非調動美國現有國防庫存。

白宮上月16日宣布向烏克蘭提供的8億美元（約62.4億港元）軍事援助當中，包括100架無人機。但這一批屬於彈簧刀-300（Switchblade-300）無人機。上述型號無人機重約3.3磅，可飛行10公里及於襲擊目標位置上空徘徊15分鐘，主要涉及用於攻擊人及輕型車輛。

至於國防部今次計劃提供的彈簧刀-600型號無人機則重約50磅，可飛行超過39公里及於襲擊目標上空徘徊40分鐘。

這款無人機配備反坦克彈頭及觸控熒幕供操作人員選擇手動駕駛巡航導彈，更可摧毀坦克及裝甲車。

【烏克蘭戰爭】立陶宛逐俄大使兼降外交級別 德法驅75俄外交官 【下一頁】

據悉，彈簧刀無人機的成本較MQ-9死神（Reaper）無人機的成本低。美媒指彈簧刀-300型號無人機的成本料為6,000美元（約4.68萬港元）。

不過彈簧刀無人機屬用完即棄武器，當其發現目標作出攻擊時，也會與攻擊目標同歸於盡。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲