  • 24°C
香港時間 : 2022405日 (二) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美擬援烏10架彈簧刀無人機 可摧毀坦克

環球政治 17:15 2022/04/05

分享：

美國政府上周宣布，對烏克蘭追加3億美元的軍事援助。《彭博社》引述消息指，美國計劃訂購10架彈簧刀無人機援助烏克蘭，而這批無人機可以瞄準目標摧毀坦克及裝甲車。

金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊 【下一頁】

《彭博社》引述兩名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）上周五（1日）宣布向烏克蘭追加的3億美元（約23.4億港元）軍事援助，將包括10架由加州無人機生產商AeroVironment製造、屬最新型號的彈簧刀-600（Switchblade-600）無人機。

美國國防部據報將會直接與生產商簽訂合約訂購這批無人機，而非調動美國現有國防庫存。

白宮上月16日宣布向烏克蘭提供的8億美元（約62.4億港元）軍事援助當中，包括100架無人機。但這一批屬於彈簧刀-300（Switchblade-300）無人機。上述型號無人機重約3.3磅，可飛行10公里及於襲擊目標位置上空徘徊15分鐘，主要涉及用於攻擊人及輕型車輛。

至於國防部今次計劃提供的彈簧刀-600型號無人機則重約50磅，可飛行超過39公里及於襲擊目標上空徘徊40分鐘。

這款無人機配備反坦克彈頭及觸控熒幕供操作人員選擇手動駕駛巡航導彈，更可摧毀坦克及裝甲車。

【烏克蘭戰爭】立陶宛逐俄大使兼降外交級別 德法驅75俄外交官 【下一頁】

據悉，彈簧刀無人機的成本較MQ-9死神（Reaper）無人機的成本低。美媒指彈簧刀-300型號無人機的成本料為6,000美元（約4.68萬港元）。

不過彈簧刀無人機屬用完即棄武器，當其發現目標作出攻擊時，也會與攻擊目標同歸於盡。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
今日
金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
【烏克蘭戰爭】《舒特拉的名單》紅衣小女孩 延續片中助人精神幫烏難民
今日
【烏克蘭戰爭】《舒特拉的名單》紅衣小女孩 延續片中助人精神幫烏難民
波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」
今日
波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」
【烏克蘭戰爭】俄限發不友好國家簽證 恢復52友好國家航班
今日
【烏克蘭戰爭】俄限發不友好國家簽證 恢復52友好國家航班
【烏克蘭戰爭】立陶宛逐俄大使兼降外交級別 德法驅75俄外交官
今日
【烏克蘭戰爭】立陶宛逐俄大使兼降外交級別 德法驅75俄外交官

你可能感興趣

金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
今日 15:04
金與正：南韓若採取軍事對抗 北韓將動用核武還擊
【烏克蘭戰爭】《舒特拉的名單》紅衣小女孩 延續片中助人精神幫烏難民
今日 16:03
【烏克蘭戰爭】《舒特拉的名單》紅衣小女孩 延續片中助人精神幫烏難民
波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」
今日 12:25
波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」
地緣政治 政治 軍事 美國 烏克蘭 無人機 俄羅斯 巡航導彈 美國國防部 戰爭

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】馮德萊恩將訪基輔 澤連斯基或未能與普京會面（不斷更新）

下一篇文章

斯里蘭卡反對派拒合組政府 新財長上任一日即辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力
【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間17:00）
【烏克蘭戰爭】馮德萊恩將訪基輔 澤連斯基或未能與普京會面（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】馮德萊恩將訪基輔 澤連斯基或未能與普京會面（不斷更新）
斯洛伐克或用盧布買俄天然氣 俄料擴盧布支付範圍
斯洛伐克或用盧布買俄天然氣 俄料擴盧布支付範圍
碧咸大仔要簽婚前協議 準新娘出身美國百億富豪家族
碧咸大仔要簽婚前協議 準新娘出身美國百億富豪家族
德國促歐盟討論禁俄天然氣 法國加強對俄制裁
德國促歐盟討論禁俄天然氣 法國加強對俄制裁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款