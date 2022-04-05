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【美國雞蛋】美國禽流感持續惡化　雞蛋價格飛漲5成

商業 17:20 2022/04/05

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美國禽流感疫情正持續惡化，已蔓延至全美23個州，香港亦已停止進口部分地區的禽類產品。（資料圖片）

美國禽流感疫情正持續惡化，已蔓延至全美23個州，香港亦已停止進口部分地區的禽類產品。疫症已導致超過2700萬只禽鳥遭撲殺，雞蛋價格飛漲5成。

【KitKat】原材料漲價　日本KitKat加價減量

香港食安中心於4日宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉、以及包括禽蛋在內的禽類產品，以保障本港公眾健康。

作為此次禽流感疫情最嚴重的地區之一，美國埃奧華州（State of Iowa）截至目前已發現12例確診病例，其中10例來自商業養殖場，導致近1800萬隻禽鳥被撲殺。

該州農業部當地時間4月3日表示，將繼續撲殺5.2萬隻禽類以遏制疫情傳播。與此同時，隨著春季鳥類遷徙，飛鳥可能攜帶病毒並通過排泄物傳播疫症。有專家認為，美國禽流感將持續加劇。

雞蛋價格有機會繼續攀升

禽流感大爆發導致雞蛋價格飛漲，目前美國雞蛋的平均價格為每打2.88美元（約22.5港元），相較於2月發現第一例禽流感確診病例時增加了52%，成為自2020年3月以來的最高水平。

美國全國各地的超市已向消費者發出警告，表示雞蛋價格很可能還會繼續攀升。有專家認為，如果政府不能有效地控制禽流感在商業農場中傳播，將很有可能對養殖者和供應鏈造成致命打擊。

【電子消費券】4月7日發放電子消費券　一文看清商場著數優惠

【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少

責任編輯：李智美

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