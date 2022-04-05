【電子消費券】3D打印潮流　料消費券加碼促銷

▲ 3D打印機愈趨普及，商戶冀新一輪消費券即將到手，有助銷情。 （受訪者提供圖片）

近年3D打印興起，以往只是小眾玩意及工業設計用途，曾在疫情初期受注目，劉先生當時以它印製濾布轉換器，緩解口罩不足。亦有運動鞋生產商推出配件圖紙供消費者自行下載打印，曾先生便找店舖代為輸出印製。

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主要業務為3D打印機零售及代客打印的AIO Studio，其創辦人Charles Wong認同因疫情初期港人活用3D打印解決口罩短缺而受關注，疫情以來業務算緩步上升，惟今波疫情影響最大要一度停業，2月生意下跌4至5成。

另一店MSC Shop HK店長Jack稱疫下更多人在家工作、減少外出尋找娛樂，令3D打印開始受關注。大部分客人以興趣為主，僅2成是工作用途，去年疫情緩和下生意尚可，第5波疫情有下跌1至2成。

主力3D掃瞄及打印輸出的Ubivox創意總監Ivan反映，在第5波疫情下生意比去年底減少1至2成，明顯察覺到客人查詢有所減少。但公司業務以客製化為主影響相對較輕，有需要的客人仍會到店，消費多以真人及寵物掃瞄為主，花費約1千至2千元左右，亦有部分是來稿輸出打印，比例約7：3。

網購到店各半

AIO Studio表示疫下客人仍會傾向先看實機示範，了解功能需要再下單，跟網店購買比例約6：4，各級價位機種銷售表現相近，Charles有留意到疫下更多人以3D打印設計潮流玩物如公仔小飾物等。MSC Shop HK反映店舖及網店銷售各佔一半，節慶前夕生意較好，客人會增購耗材或代印禮物，有客人之後更自行創業或作副業經營。另外，Ubivox留意到近期NFT（非同質化代幣）熱潮，收到有客人要求掃瞄古董物件製成NFT物品。

網上推廣熟客口耳相傳

因應社交距離限制，受訪商戶皆表示暫停舉辦工作坊或到學校機構舉行講座、參加展銷會等，目前只可以集中在網上推廣及派發傳單為主。AIO Studio創辦人Charles認為熟客口耳相傳的效用仍佔7成以上。

MSC Shop HK的策略仍以貼心溝通為先，有助了解客人需要，另研發適合香港使用的無味易洗打印樹脂，有助支持耗材銷售，店長Jack覺得疫後市場競爭會愈來愈大，但3D打印能得以普及，希望「做大個餅」。

消費券金額高增選擇

隨消費券即將派發，MSC Shop HK及AIO Studio認為今次金額比較高，對生意會有幫助，首輪5,000元足夠客人選擇不同型號產品。MSC Shop HK留意到2,000至3,000元的入門中階機最受歡迎，其設定簡單幾乎即買即用，計劃推出不同3D打印機預購優惠、加推現金券回贈等方式推廣。AIO Studio亦在考慮加碼推廣，Ubivox期望放寬社交限制能配合刺激消費。但商戶稱近期物流仍不穩定，安排庫存和銷售預期要更為謹慎。

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記者：王浩賢