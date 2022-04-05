【大宗商品】摩根大通據報正對部分客戶進行盡職調查　重新評估大宗商品風險敞口

▲ 摩根大通據報正對部分客戶進行盡職調查 重新評估大宗商品風險敞口

上月倫敦金屬交易所（LME）發生鎳價飆升事件，據傳被挾空倉的青山控股，一度欠摩根大通約10億美元的追加保證金。作為金屬市場最大參與者的摩根大通，據報正在評估大宗商品客戶的業務，並要求有關部門對一些現有客戶進行新的盡職調查，以重新評估大宗商品的風險敞口。

據外媒報道指，摩根大通的高級管理層，已經要求全球各地的團隊，對包括金屬貿易商和煉油商在內的客戶，進行新的盡職調查。除此以外，該行亦在對某些融資部門進行風險評估，此舉或可能導致資金進一步流出該行業。

報道引述另一知情人士指，早在青山控股出現鎳挾空倉事件前，市場波動已經加劇，摩根大通已經在監控和調整大宗商品的風險敞口，自3月初鎳價飆升以來，該行一直在進行更深入的評估。

摩根大通指，根據審慎的風險管理，會根據今年以來的重大市場事件評估風險，將繼續在所有市場上這樣做，並且仍會繼續致力於大宗商品的業務。

相關文章：【港交所旗下】LME張柏廉：打算永久設置每日交易漲跌幅限制 檢討會否要求OTC作更多披露

【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約 此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉