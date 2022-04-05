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【烏克蘭戰爭】美國財政部據報阻止俄羅斯通過美國銀行賬戶支付6億美元債務

股市 16:43 2022/04/05

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【烏克蘭戰爭】美國財政部據報阻止俄羅斯通過美國銀行賬戶支付6億美元債務

美國財政部據報周一阻止俄羅斯政府從其美國銀行的賬戶支付超過6億美元予主權債持有人，增加莫斯科尋找替代資金支付債券投資者的壓力。

外電引述財政部外國資產控制辦公室發言人稱，此舉旨在迫使俄羅斯只能在三個選項中做出選擇，包括耗盡俄羅斯持有的美元儲備、花費新締造的收入或進入違約。如果俄羅斯若選擇不支付債務，將面臨歷史性的違約，消息人士稱，俄羅斯仍有 30 天的寬限期來支付款項。

俄羅斯2022年和2042年兩筆債券周一到期付款

美國財政部發言人稱，隨著最大一筆債券款項在周一到期，涉約5.524億美元本金支付，美國政府決定切斷俄羅斯獲得凍結資金的渠道。受影響的也包括俄羅斯 2042 年主權美元債券，該債券須於周一支付8400萬美元的票息。

俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭後遭到製裁，俄羅斯央行在美國金融機構持有的外匯儲備被凍結，但美國財政部一直允許俄羅斯政府根據具體情況使用這些資金支付以美元計價的主權債務的票據。

俄羅斯央行外匯和黃金儲備暴跌

知情人士稱，迄今為止一直作為俄羅斯代理銀行處理付款的摩根大通（美：JPM）被財政部制止處理支付。

俄羅斯央行上週表示，截至 3 月 25 日，其外匯和黃金儲備僅暴跌至 6044 億美元，為去年 8 月以來的最低水平，標誌著從 2 月份的峰值下降了 388 億美元。

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