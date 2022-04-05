【蘋果動向】首款極限運動Apple Watch將登場？　蘋果新專利露端倪

▲ 據《9To5Mac》報道指，蘋果一項新防水專利的技術描述中提到，將會提升Apple Watch的防水功能，至更高級的ATM（大氣壓力）等級。

蘋果智能手錶Apple Watch有傳將會迎來史上最大幅度的改款，甚至有機會推出3款型號的手錶。最近有外媒報道，蘋果正申請一項新防水專利，讓Apple Watch的防水功能提升至更高的ATM等級，外界猜測，此專利與蘋果有意推出極限運動專用的Apple Watch有關。

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據《9To5Mac》報道指，蘋果一項新防水專利的技術描述中提到，將會提升Apple Watch的防水功能，至更高級的ATM（大氣壓力）等級。ATM即代表「大氣壓力」，ATM防水標準大致上可分為，5 ATM屬於泳池潛水、10 ATM能用於衝浪、浮潛等，而20 ATM適合高衝擊力的水上運動，如水肺潛水。

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以蘋果官方說明，Apple Watch Series 7雖然支援50米防水，但只能用於泳池游泳等活動，不適用潛水、滑水等水上運動。《彭博社》早在去年便指出，蘋果有意開發極限運動專用的Apple Watch，預計於2021或2022年發表。

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責任編輯：廖淑瑩