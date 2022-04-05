【英國疫情】擴大感染症狀列表 新增9項

感染新冠肺炎病毒後可能出現不同症狀，或使人難以判斷是否確診。英國日前更新官方感染症狀列表，新增9項症狀，合共12項。當地近日感染率創新高，新症狀表或可協助民眾分辨，但英國同時取消免費檢測。

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英國國民保健服務（NHS）更新網站上的新冠感染症狀表，增加9項症狀，連同原有發燒﹑持續咳嗽及失去或改變味覺或嗅覺，現時共有12項症狀。NHS亦標明，症狀可能與其他疾病類似，如流感或感冒。

12項感染症狀

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自兩年前疫情大流行以來，英國官方只列出3項症狀，但世界衛星組織及美國疾病管制與預防中心（CDC）不時更新感染症狀。據悉，英國首席醫療官需要簽署同意，才可擴大感染症狀列表。

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4月1日起，英格蘭大多數人將不再獲得免費檢測，只有小部分符合資格人士在特定情況下才有免費檢測。在過往檢測規定下，只有出現3項症狀中只中一項，或是被邀請才可免費檢測。

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）上周五（1日）公布，截至3月26日為止，英國共有約490萬人感染，較前一周增加約60萬宗。ONS估計，英格蘭前周每13人中便有1人感染。

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責任編輯：吳漢培