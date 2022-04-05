泰國廉航愚人節開玩笑惹禍 被指侮辱泰王最高判15年

隨著社交媒體盛行，不少企業會在4月1愚人節開玩笑，順便作宣傳用途。泰國越捷航空在愚人節於Twitter發文，指將會開設新國際航線直達德國，但卻引來保皇派人士不滿，認為是諷刺泰王哇集拉隆功。越捷航空其後將帖文移除及公開致歉。

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越捷航空在愚人節當日在Twitter發帖，將會開設航線由泰國楠府直達德國慕尼黑，帖文雖未提及泰王哇集拉隆功（Vajiralongkorn）名字，但極端保皇派人士認為這是諷刺泰王經常帶妃子Sineenat Wongvajirapakdi前往德國的居所，而Sineenat出生地就是楠府。

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越捷航空當日稍後時間將帖文移除，翌日發表致歉聲明，表示公司高層未預料這篇帖文會引起公眾強烈反應。行政總裁Woranate Laprabang亦再次就事件道歉，指相關工作人員已被停職等待調查。

航空公司似乎未能平息保皇派人士憤怒，揚言要抵制，更有律師向警方報案，指該航空公司侮辱泰王及違反網路犯罪法。警方發言人指，將考慮是否根據「冒犯君主罪」（lese majeste）起訴有關人員，侮辱王室最高可判15年監禁。

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責任編輯：郭麗明