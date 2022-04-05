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斯里蘭卡反對派拒合組政府 新財長上任一日即辭職

環球社會熱點 17:04 2022/04/05

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斯里蘭卡政府缺乏外匯購買柴油等基本進口商品觸發民眾示威，除總統總理外的內閣成員集體請辭。斯里蘭卡總統拉賈帕沙向反對政黨提議，合組政府內閣共同尋找解決危機辦法。惟斯里蘭卡最大反對派聯盟SJB隨即拒絕提議，並指斯里蘭卡民眾希望拉賈帕家族離開政壇。同時，執政聯盟最少41名議員出走，導致現政府變成少數派。

斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任 【下一頁】

除拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）及其哥哥兼總理、前總統馬顯達·拉賈帕沙（Mahinda Rajapaksa）外，內閣其餘26名部長已經請辭，央行行長其後亦宣布辭職。斯里蘭卡總統辦公室周一（4日）發表聲明表示，拉賈帕沙邀請所有在國會擁有議席的政黨，出任內閣部長職位，共同尋找解決國家危機的辦法。聲明指，必須在民主結構內尋求解決日益加深的危機。

拉賈帕沙已重新任命4名請辭成員，其中前外交部長、教育部長及公路部長重返原本崗位，而原本由拉賈帕沙家族成員擔任的財政部長職位，則由前司法部長Ali Sabry頂替。但他上任一日後就在在周二（5日）宣布辭職，並在辭職信中指行為符合國家最大利益。

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主要反對派聯盟（Samagi Jana Balawegaya ，簡稱SJB）在225個議席中，佔有54席。美媒引述其高級官員Ranjith Madduma Bandara表示，斯里蘭卡民眾希望總統及整個拉賈帕沙家族下台，SJB不能違反民眾意願，與腐敗分子一起工作。左翼政黨人民解放陣線（JVP）領袖Anura Dissanayak形容拉賈帕沙是瘋子，否則不會相信反對派議員會支持一個正在崩潰的政府。

斯里蘭卡軍警駐守首都 政府封鎖社交媒體（第二版） 【下一頁】

截至周二，最少有41名議員退出執政聯盟，成為獨立議員。脫離數目之多令拉賈帕沙政府無法在國會中，擁有少於113席成為多數黨地位，正式成少數黨政府。斯里蘭卡自由黨（Sri Lanka Freedom Party）領袖Maithripala Sirisen指，國內燃料等必需品正短缺，缺乏藥物更令醫院瀕臨關閉。

斯里蘭卡當局為應對國內示威，出動持槍軍警駐守首都可倫坡（Colombo），頒布全國緊急狀態令並封鎖社交媒體。惟斯里蘭卡示威持續，周一繼續有數千名民眾上街示威。示威者在拉賈帕沙住所附近聚集抗議，要求其家族下台，警察出動高壓水槍驅散。

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責任編輯：李俊儀

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