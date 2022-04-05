【鱷王觀點】達利奧：美國經濟可能將陷入滯脹　對經濟能否軟着陸存疑

有「鱷王」之稱、對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）接受外媒訪問時表示，在加息及通脹持續高企的背景下，憂慮美國經濟可能將陷入滯脹。達利奧指：「我認為我們很可能會經歷一段滯脹時期，然後你必須了解如何為這個環境下建立一個平衡的投資組合」。

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達利奧質疑美國聯儲局是否可以推動經濟「軟着陸」，因為儲局須以足夠緊縮政策應對通脹，但要令經濟只放緩而不收縮，是高難度的工作。未來一年儲局將處於非常困難的局面，因為通脹仍然居高不下，並且開始對市場和經濟造成壓力。

五種戰爭發生機率正在提升

達利奧又表示，世界秩序的挑戰正在臨近，某些戰爭發生的機會正在上升。他提出有五種戰爭，包括貿易戰、技術戰、地緣政治影響戰、正處於其中的資本戰，以及軍事戰爭，這驅使各國實現自給自足和獨立，導致全球化減弱，民族主義升溫。

儲局正在調升利率，推高企業的資本成本，俄烏危機加劇了西方與超級大國俄羅斯和中國之間的緊張關係。達利奧擔心這些因素對貨幣價值構成影響。

達利奧稱，經濟若出現非常大的赤字，便必須在社會項目、環境項目及國防上等大灑金錢，「當你花的錢比你賺了錢，你必須以印銀錢來彌補差額來進行購買，然後促使貨幣貶值」。

他續指，隨資金進入其他資產，便會產生更多的通脹，認為現時所處的環境開始非常類似於1970年代的環境。

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