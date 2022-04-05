【俄烏沖突】法國官員指歐盟將對俄推行新一輪制裁 預計將於周三實施

烏克蘭政府早前在首都基輔外圍包括布查鎮，發現超過400具屍體，並指控俄羅斯殺害平民，總統澤連斯基形容俄軍的暴行是戰爭罪行和種族滅絕。西方多國亦加入譴責俄軍暴行，歐美方面計劃對莫斯科實施更多制裁，俄方則否認殺害平民，並揚言將在稍後召開的聯合國安理會上提出證據。

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法國政府負責歐洲事務的官員表示，新一輪制裁措施包括禁止俄羅斯船舶使用歐盟港口，更多的出口限制和能源禁運，亦有歐盟官員認為應該在從俄羅斯入口天然氣和煤炭方面迅速行動，並指歐盟很可能在星期三對俄羅斯實施新一輪制裁。

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除此之外，歐洲多國亦收緊與俄羅斯外交關係級別，並驅逐俄羅斯外交官，當中包括德國﹑法國﹑立陶宛以及拉脫維亞。

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記者：鄭日棱