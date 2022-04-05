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【2022消費券】華人置業集團推「賞不停消費大賞」 將送出總值超過1,000萬元現金券

理財智慧 15:16 2022/04/05

分享：

為配合香港政府發放今年首階段的消費券，華人置業集團於今日宣佈，The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼 灣地帶、東角 LAFORET 及灣仔電腦城等六大商場將由2022年4月7日起推出 「賞不停消費大賞」，送出總值超過港幣 1,000 萬元的現金券，讓市民更加盡情 消費，一同振興本地經濟。

【企業抗疫】新世界與市建局合作助社區抗疫 將免費提供口罩予3,000基層家庭【下一頁

凡使用電子支付，包括政府消費券計劃指定的支付平台，八達通、支付寶香 港、WeChat Pay HK 及 Tap & Go「拍住賞」，在六大商場場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」（網上商店）消費，有機會獲得以下三大豐富獎賞。

獎賞一：「線下」現金券回贈賞

顧客可透過電子支付，在六大商場場內消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。此外，在 The ONE、皇 室堡或新港中心換領商場購物現金券的首 500 名顧客，將額外獲贈網上商店優 惠碼，在網上商店消費滿港幣 100 元可享港幣 50 元的折扣。是項獎賞先到先 得，換完即止。

獎賞二：「線上」eSHOP 多買多賞

網上商店將由2022年4月7日起再度公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，每人可獲贈的購物現金券多達 500元。有關購物現金券將分階段發售及送出， 全數有效期至2022年12月31日。

獎賞三：無上限高級餐廳免費任食任飲

於2022年4月7日至5月9日，累積登記消費金額最高的 The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 會員（兩個會籍的得獎者不可為同一人），將可於2022年7月 31日前，在The ONE L20的高級餐廳PHENOMENON WINE‧DINE 與一名親友免費任食任飲，午餐時段（中午 12 時至下午 6 時）或晚餐時段（下午 6 時至 10 時）二擇其一。有關堂食消費不設上限。

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記者：鄭日棱

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