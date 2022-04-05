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新世界與市建局增設口罩提取機　免費供口罩助3000基層

理財智慧 15:25 2022/04/05

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新世界發展（00017）與市建局合作，於5個指定物業設置「自助口罩提取機」，並與3間非牟利合作機構，供有需要的受助者可更方便、更簡易地每周免費提取口罩，預計有3,000個基層家庭受惠。

5個指定物業

  • 中環H6 CONET
  • 中環H18 CONET
  • 觀塘裕民坊 YM²
  • 灣仔茂蘿街 7 號 （M7）
  • 旺角 618 上海街

新世界指，於2020年初，即疫情爆發初期，已與非牟利機構合作，於全港18區設立「自助口罩提取機」，供有需要的基層家庭每周免費拍卡取口罩，而因應最新第五波疫情，新世界和市建局合作，並經3間非牟利機構：香港基督教服務處、兒童心臟基金會、社區藥物教育輔導會，派發「口罩提取卡」予有需要人士，服務對象涵蓋低收入家庭、長期病患者、基層學童、少數族裔及戒毒復康家庭等。

    點擊圖片放大
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新世界指，持卡人可於市建局旗下5個指定物業，並透過設於該處的口罩提取機，每星期提取1包（共5片）由新世界集團生產的成人或兒童口罩，為期約3個月。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 黃卓賢

口罩 疫情 新世界發展（00017） 市建局

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