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【工作壓力】不為員工減壓　長遠影響企業發展

商業 15:09 2022/04/05

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大辭職潮（Great Resignation）及遙距工作（Remote Work）等問題，對企業造成招聘及重組公司文化的挑戰，亦為員工工作以至生活造成壓力，而無法釋懷時，甚至容易影響員工工作效率、或會選擇離職及出現職業疲倦問題，長遠影響企業發展。

【人力資源】區塊鏈技術應用 　HR管理新突破

專門協助公司員工解決工作壓力的ComfortZones Digital聯合創始人Steve Glaser引述一項研究顯示57%員工的離職理由是上司管理問題造成，但由於各部門主層沒接受過專業管理培訓，Steve Glaser整理出以下5招，助管理人處理員工生活上及健康相關的工作壓力。

1.對員工的認可：員工的努力獲得認可和讚賞，對員工是強大的支持及提升動力來源，管理人員要讓員工感受到重視，讓員工有正面思想，亦有助管理層與員工間的聯繫，增加互信，提升心理安全感。

2.工作與生活優先：與員工討論定義甚麼情況下工作優先及有何限制，讓員工清楚如何劃分工作與生活的優先次序，有助避免日後的工作與生活衝突，這舉措對於減輕員工壓力及打開重要的溝通渠道。

【熱門職業】元宇宙職位需求創新高　 UI用戶界面規劃最熱門

3.工作與生活目標：明確制定公司目標，有助員工工作動力，管理人可與員工制定個人生活目標，工作與人際關係的結合，有助開闢更多新的可能性，令員工更具個性化角色，提升員工對管理人本身及公司的忠誠度。

4.工作靈活性：工作靈活性不單能提升工作效率，管理人可制定自主及高靈活工作政策，因員工往往需要控制好個人生活及工作的平衡，管理人可與員工討論靈活性方式，考慮員工的工作方式及工作地點的偏好，有助減少衝突及工作壓力，令員工感受到他們不僅只是一個勞動者。

5.工作及生活價值：管理人要了解員工個人價值觀，是否具備正面思想，把員工價值觀與工作作出平衡，不要讓員工感到被低估，若能把員工的工作價值觀作最好的協調，可發揮出積極正面作用，同時提升敬業度。

責任編輯：向頌勤

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