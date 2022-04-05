【機迷熱話】支援更多舊版本遊戲？　PS5未來或以模擬器方式執行PS3遊戲

▲ 有外媒報道，Sony未來或會以模擬器方式執行PS3遊戲。

Sony日前公布新版PlayStation Plus訂閱服務，其中在Premium訂閱方案中，可透過串流與下載方式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2，以及PlayStation Portable的經典遊戲，而PlayStation 3遊戲只能以雲端串流方式遊玩。有外媒報道，Sony未來或會以模擬器方式執行PS3遊戲。

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據《VentureBeat》報道，要在PS5中遊玩PS3遊戲只能以雲端串流方式進行，是因為PS3當時採用的硬件架構是以PowerPC為基礎的微處理器打造，因此要透過現時採用AMD處理器設計的PS4及PS5執行PS3版本遊戲，其實有一定難度。

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報道又指，Sony計劃著手解決該問題，預計未來可透過模擬器方式，令PS5順利執行PS3遊戲，但Sony目前仍未回應傳聞。

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責任編輯：廖淑瑩