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【德國疫情】患者多屬輕症 5月起不再強制隔離

環球社會熱點 15:30 2022/04/05

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德國的新冠肺炎感染人數仍處於高位，但患者多數屬於輕症。德國政府宣布放寬防疫限制，由5月起取消強制患者隔離的要求。德國將會放寬口罩令，預計也不會通過強制所有成年人接種新冠疫苗的要求。

【Omicron】美亞變種BA.2確診增至72% 2周內取代BA.1 【下一頁】

按照德國目前的防疫措施，民眾的新冠檢測結果倘若呈陽性，他們就必須隔離10日。但如果他們在第7日再進行新冠檢測的結果呈陰性，就可提早結束隔離。

根據Worldometers的追蹤數據，德國過去一日新增超過12.2萬宗確診，同日新增150名新冠患者死亡。

不過德國現時大多數患者均為輕症，公營醫療系統也未有面臨嚴重負擔。德國衛生部與旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）提出取消強制隔離要求。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）周一（4日）宣布，5月1日起會改為自願形式推行隔離要求，但當局仍強烈建議確診者隔離。

但醫療機構職員會是例外，他們如果確診新冠肺炎就必須隔離5日。勞特巴赫形容目前的強制隔離要求有效，但長遠而言並無必要繼續。

Omicron BA.2成美國主流 佔逾半新增確診 【下一頁】

另外，德國柏林將由周五（8日）起正式取消進入商舖戴口罩的要求，而德國其餘大多數地區也將於周日（10日）取消相關要求。而漢堡等地表明如果確診率飆升，將會重新執行措施。

而德國強制所有成人接種新冠疫苗的計劃未能於國會獲得多數議員支持，料會遭到擱置。負責制定計劃的政府委員會早前已提出妥協方案，改為僅強制50歲或以上人士接種疫苗。

根據Our World in Data的追蹤數據，德國有75.91%人口已接種最少1劑疫苗，有75.31%人口已完成兩劑接種。

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責任編輯：鄭錦玲

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