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【烏克蘭戰爭】《舒特拉的名單》紅衣小女孩 延續片中助人精神幫烏難民

環球社會熱點 16:03 2022/04/05

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曾奪得奧斯卡最佳電影的《舒特拉的名單》中，紅衣小女孩在黑白畫面逃難的場景，至今仍是不少人心中的經典場面。主演的小女孩如今已長大成人，更在波蘭擔任義工，幫助由烏克蘭逃難至當地的難民，延續片中主角的助人精神。

波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」 【下一頁】

現年32歲的Oliwia Dabrowska在1993年上演的《舒特拉的名單》（Schindler’s List）內，擔演逃難的紅衣猶太人小女孩，讓人記憶猶新。面對今次俄羅斯與烏克蘭戰爭，來自波蘭克拉科夫市（Krakow）的Dabrowska決定發揮片中主角舒特拉幫助猶太人的精神，做義工幫助烏克蘭難民。

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Dabrowska在社交平台Instagram透露，正與義工團隊合作，幫助照顧抵達波蘭境內的烏克蘭難民。她稱已為10個難民家庭找到新家，確保數以百計難民坐上交通工具，前往波蘭其他大城市。

【烏克蘭戰爭】俄限發不友好國家簽證 恢復52友好國家航班 【下一頁】

Dabrowska在直播中亦表明，烏克蘭難民需要幫忙，他們提供協助，一眾義工為烏克蘭難民服務不為感謝，只是完成應做的工作。Dabrowska指自己對烏克蘭難民永生難忘，想起受苦民眾﹑兒童﹑長者及病人的模樣，他們抵達時無人尖叫或哭泣只有寂靜的場面。

Dabrowska亦透露收到來自全球數百封支持訊息，現時正計劃與慈善基金合作，獲得資助安置無家可歸的烏克蘭難民。她解釋在邊境的幫忙只是第一步，難民需要居所﹑工作及教育，雖然一切工作非常疲勞，但仍感到充滿能量。

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責任編輯：吳漢培

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