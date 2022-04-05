  • 25°C
香港時間 : 2022405日 (二) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業抗疫】新世界與市建局合作助社區抗疫 將免費提供口罩予3,000基層家庭

理財智慧 14:56 2022/04/05

分享：

新世界於今日4月5日宣佈將與市區重建局（市建局）合作，於五個鬧市地點設置多部「自助口罩提取機」，並透 過與 3 間非牟利合作機構，令受助者每周能方便簡易地免費提取口罩，計劃預計將有 3,000 個基層家庭受惠。

【消費券2022】金飾珠寶優惠一覽 周生生推三重優惠 英皇珠寶指定款式最多5.5折【下一頁

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

根了解，是次的合作機構包括香港基督教服務處、兒童 心臟基金會及社區藥物教育輔導會，他們的服務對象分別涵蓋低收入家庭、長期病患者、 基層學童、少數族裔及戒毒復康家庭等。上述三間機構將會派發「口罩提取卡」予基層或弱勢社群，持卡人可於市建局旗下五個 指定物業，包括中環 H6 CONET 及 H18 CONET1、觀塘裕民坊 YM²、灣仔茂蘿街 7 號 （M7）及旺角 618 上海街，透過設於該處的口罩提取機，每星期提取一包（共五片）由 新世界集團生產的成人或兒童口罩，為期約三個月。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

新世界集團表示會繼續留意疫情發展並作出相應安排，適切地回應社會的需要，與各界並肩合作， 齊心戰勝疫情。

【虛擬經濟】前財爺曾俊華夥拍日本畫家 推3,000個Choi Yeah NFT助初創【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
疫情 口罩 弱勢社群

上一篇文章

【2022消費券】華人置業集團推「賞不停消費大賞」 將送出總值超過1,000萬元現金券

下一篇文章

【馬斯克點石成金？】獲入股9.2% Twitter大升27.12% 2.65億成交量創IPO以來新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款