【企業抗疫】新世界與市建局合作助社區抗疫 將免費提供口罩予3,000基層家庭

新世界於今日4月5日宣佈將與市區重建局（市建局）合作，於五個鬧市地點設置多部「自助口罩提取機」，並透 過與 3 間非牟利合作機構，令受助者每周能方便簡易地免費提取口罩，計劃預計將有 3,000 個基層家庭受惠。

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根了解，是次的合作機構包括香港基督教服務處、兒童 心臟基金會及社區藥物教育輔導會，他們的服務對象分別涵蓋低收入家庭、長期病患者、 基層學童、少數族裔及戒毒復康家庭等。上述三間機構將會派發「口罩提取卡」予基層或弱勢社群，持卡人可於市建局旗下五個 指定物業，包括中環 H6 CONET 及 H18 CONET1、觀塘裕民坊 YM²、灣仔茂蘿街 7 號 （M7）及旺角 618 上海街，透過設於該處的口罩提取機，每星期提取一包（共五片）由 新世界集團生產的成人或兒童口罩，為期約三個月。

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新世界集團表示會繼續留意疫情發展並作出相應安排，適切地回應社會的需要，與各界並肩合作， 齊心戰勝疫情。

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記者：鄭日棱