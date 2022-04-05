俄傳3月原油產量降5萬桶 或持續減產

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布減少進口俄羅斯能源。外媒引述消息人士報道，俄羅斯石油及天然氣凝析油產量從2月的每日1,106萬桶，跌至3月的每日1,101萬桶。消息人士表示，俄羅斯政府未如期公布數據，為多年來首次延遲。俄羅斯指原油產量下降與物流相關，但分析師料俄羅斯本月或需每日減產100萬至150萬桶。

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國際文傳通訊社（Interfax）周一（4日）引述匿名消息人士報道，俄羅斯能源部旗下分析部門多年來首次未如期，在上周六（2日）公布月度原油及天然氣產量數據。消息人士指，俄羅斯石油及天然氣凝析油（gas condensate）產量從2月的每日1,106萬桶，跌至3月的每日1,101萬桶，3月石油及天然氣凝析油產量為4,657萬噸，而2月則為4,223萬噸。

雖然3月產量跌幅很小，但消息人士指3月31日時原油產量為每日1,060萬桶，是2021年9月以來最低。目前尚未清楚減產是受一次性影響，還是屬更長期下降的跡象。

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國際文傳通訊社引述消息人士指，俄羅斯對前蘇聯外國家原油出口量在第一季度，按年計增長15.8%，達5,710萬噸。而俄羅斯3月天然氣產量亦按年計算增長0.8%，達至675億立方米。

由於歐洲客戶在採購俄羅斯原油時採取謹慎態度，分析師預料俄羅斯本月或需每日減產100萬至150萬桶。俄羅斯金融公司Otkritie首席原油及天然氣分析師Alexei Kokin表示，4月平均每日下降100萬桶預測合理，但警告最終或會更多。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）上周五（1日）表示，俄羅斯原油產量下降與物流及融資變化相關，但未透露細節，亦未回應4月或進一步減產消息。

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責任編輯：李俊儀