  • 27°C
香港時間 : 2022405日 (二) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐約流浪漢3小時連環襲擊7名亞裔女 被控仇恨犯罪

環球社會熱點 14:04 2022/04/05

分享：

紐約一名流浪漢同日於3小時內連環襲擊7名亞裔女子，更為刻意接近她們從後施襲，其中1名受害者更因腦震蕩昏迷住院。紐約檢察部門周一（4日）以多項仇恨犯罪控罪起訴這名男子。

紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血 【下一頁】

紐約曼哈頓地區檢察官辦公室周一發表聲明，被告28歲男子Steven Zajonc於2月27日的3小時內，於曼哈頓地區襲擊了7名亞裔女子。

遇襲女子年齡介乎19歲至57歲。其中6人遇襲後流血及臉部瘀傷，另外一人更出現腦震蕩及昏迷需要留院治療。

聲明提到Zajonc事發當日專門從後面接近這些女性，然後用拳頭或肘部擊打她們的臉，然後逃離現場。

曼哈頓地區檢察官Alvin Bragg指Zajonc是選擇性伏擊7名亞裔女性，認為他顯然出於種族原因而選擇襲擊7名受害者。

據悉，紐約警方於案發後公布部分受害者遇襲時的閉路電視片段通緝施襲者。其後一名紐約公共圖書館職員其後向警方指認Zajonc的身份，警方於上周六（2日）拘捕他。

Zajonc周一被控多項仇恨犯罪罪行，包括6項襲擊罪的重罪及7項嚴重騷擾罪的輕罪。

流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死 【下一頁】

Alvin Bragg指出，他目前正調查27宗涉及針對亞裔的仇恨犯罪案件。

美媒報道指於2020年至2021年期間，紐約市的反亞裔犯罪數字急增361%，而三藩市去年針對亞裔及太平洋島民的仇恨犯罪數字也急增567%。

而上月的一項調查更發現，亞裔美國人和太平洋島民社區中近75%女性均表示，在過去一年曾經歷種族主義和歧視。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血
2022/03/16
紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血
流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死
2022/02/15
流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
2022/01/27
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？
2022/01/05
紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
2022/01/05
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視

你可能感興趣

紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血
15:30 2022/03/16
紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血
流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死
08:05 2022/02/15
流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
09:05 2022/01/27
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察
歧視 罪案 種族主義 傷人襲擊 美國 紐約

上一篇文章

俄傳3月原油產量降5萬桶 或持續減產

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪（第二版）
【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪（第二版）
阿富汗禁種罌粟 塔利班最高領袖下令
阿富汗禁種罌粟 塔利班最高領袖下令
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐更多平民死亡 拜登再稱普京戰犯（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐更多平民死亡 拜登再稱普京戰犯（不斷更新）
碧咸大仔要簽婚前協議 準新娘出身美國百億富豪家族
碧咸大仔要簽婚前協議 準新娘出身美國百億富豪家族
【烏克蘭戰爭】澤連斯基驚喜現身格林美獎 促「音樂填補沉默」
【烏克蘭戰爭】澤連斯基驚喜現身格林美獎 促「音樂填補沉默」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款