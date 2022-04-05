紐約流浪漢3小時連環襲擊7名亞裔女 被控仇恨犯罪

紐約一名流浪漢同日於3小時內連環襲擊7名亞裔女子，更為刻意接近她們從後施襲，其中1名受害者更因腦震蕩昏迷住院。紐約檢察部門周一（4日）以多項仇恨犯罪控罪起訴這名男子。

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紐約曼哈頓地區檢察官辦公室周一發表聲明，被告28歲男子Steven Zajonc於2月27日的3小時內，於曼哈頓地區襲擊了7名亞裔女子。

遇襲女子年齡介乎19歲至57歲。其中6人遇襲後流血及臉部瘀傷，另外一人更出現腦震蕩及昏迷需要留院治療。

聲明提到Zajonc事發當日專門從後面接近這些女性，然後用拳頭或肘部擊打她們的臉，然後逃離現場。

曼哈頓地區檢察官Alvin Bragg指Zajonc是選擇性伏擊7名亞裔女性，認為他顯然出於種族原因而選擇襲擊7名受害者。

據悉，紐約警方於案發後公布部分受害者遇襲時的閉路電視片段通緝施襲者。其後一名紐約公共圖書館職員其後向警方指認Zajonc的身份，警方於上周六（2日）拘捕他。

Zajonc周一被控多項仇恨犯罪罪行，包括6項襲擊罪的重罪及7項嚴重騷擾罪的輕罪。

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Alvin Bragg指出，他目前正調查27宗涉及針對亞裔的仇恨犯罪案件。

美媒報道指於2020年至2021年期間，紐約市的反亞裔犯罪數字急增361%，而三藩市去年針對亞裔及太平洋島民的仇恨犯罪數字也急增567%。

而上月的一項調查更發現，亞裔美國人和太平洋島民社區中近75%女性均表示，在過去一年曾經歷種族主義和歧視。

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責任編輯：鄭錦玲