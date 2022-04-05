  • 27°C
香港時間 : 2022405日 (二) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】蘋果推出iPhone訂閱制　或與用家消費習慣有關

科技 13:33 2022/04/05

分享：

有外媒分析，蘋果之所以推出訂閱制服務，是與使用者的三大消費習慣有關。

早前有消息指，蘋果（Apple）將會推出iPhone訂閱制服務，未來以租借的方式提供給消費者。有外媒分析，蘋果之所以推出訂閱制服務，是與使用者的三大消費習慣有關。

【Apple】用戶反映iPhone更新後太耗電 蘋果急釋出iOS 15.4.1
 
據《彭博社》分析指，現在只有對於iPhone新機相當執著的「果粉」，才願意每年花錢升級新機；對於大部分的消費者來說，他們往往只會有必要時才會升級iPhone，最常見的三大升級原因有：螢幕破裂、手機型號太舊無法升級最新iOS或使用最新的App、是時候該換更大屏幕或有更多儲存空間的iPhone 。
 
據市場調查機構Counterpoint Research的數據顯示，iPhone的平均售價為825美元（約6,463港元），這意味著蘋果每3年才能從用戶手中賺取825美元的收入，而這就是蘋果希望推出 iPhone訂閱制的主因。

【新iPhone】摺疊iPhone預測有變 郭明錤：最快2025年才能面世
 
訂閱制為蘋果帶來更多收入
 
《彭博社》以iPhone 13（799美元）、iPhone 13 Pro（999美元）及iPhone 13 Pro Max（1,099美元）3機款為例，假設3款手機的每月訂閱價格分別為35美元（約274港元）、45美元（約352港元）及50美元（約391港元），並以用戶3年升級一次iPhone的頻率去計算就會發現，月付35美元訂閱iPhone 13，可以令蘋果賺取1,260美元（約9,871港元）的收入，而不是原本的799美元；月付45美元訂閱iPhone 13 Pro，三年後蘋果總共可賺取1,620美元（約12,691港元）；月付50美元訂閱iPhone 13 Pro Max，那麼三年後蘋果總共可賺取1,800美元（約14,102港元）。
 
然而上述計算方式只是粗略計算，但可以反映蘋果能夠在新服務中創造出更多收入。

【強強聯手】微軟重組Android開發團隊 夥Google對抗蘋果？

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
今日
【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量
今日
【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量

你可能感興趣

【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
今日 13:00
【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量
今日 11:52
【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量
硬件 軟件 Apple iOS iPhone

上一篇文章

【無人機】Alphabet首次於美國都會區　提供無人機送貨服務

下一篇文章

【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？　外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術
【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？　外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術
【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創
【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
【Microsoft】發展網購業務？　微軟測試跨境電商新平台Buy with Microsoft
【Microsoft】發展網購業務？　微軟測試跨境電商新平台Buy with Microsoft
【WhatsApp更新】WhatsApp iOS版將限制轉發訊息數量　防止錯誤消息廣泛傳播
【WhatsApp更新】WhatsApp iOS版將限制轉發訊息數量　防止錯誤消息廣泛傳播
【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光　首款搭載Android 13旗艦手機
【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光　首款搭載Android 13旗艦手機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款