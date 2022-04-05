【蘋果動向】蘋果推出iPhone訂閱制　或與用家消費習慣有關

▲ 有外媒分析，蘋果之所以推出訂閱制服務，是與使用者的三大消費習慣有關。

早前有消息指，蘋果（Apple）將會推出iPhone訂閱制服務，未來以租借的方式提供給消費者。有外媒分析，蘋果之所以推出訂閱制服務，是與使用者的三大消費習慣有關。

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據《彭博社》分析指，現在只有對於iPhone新機相當執著的「果粉」，才願意每年花錢升級新機；對於大部分的消費者來說，他們往往只會有必要時才會升級iPhone，最常見的三大升級原因有：螢幕破裂、手機型號太舊無法升級最新iOS或使用最新的App、是時候該換更大屏幕或有更多儲存空間的iPhone 。



據市場調查機構Counterpoint Research的數據顯示，iPhone的平均售價為825美元（約6,463港元），這意味著蘋果每3年才能從用戶手中賺取825美元的收入，而這就是蘋果希望推出 iPhone訂閱制的主因。

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訂閱制為蘋果帶來更多收入



《彭博社》以iPhone 13（799美元）、iPhone 13 Pro（999美元）及iPhone 13 Pro Max（1,099美元）3機款為例，假設3款手機的每月訂閱價格分別為35美元（約274港元）、45美元（約352港元）及50美元（約391港元），並以用戶3年升級一次iPhone的頻率去計算就會發現，月付35美元訂閱iPhone 13，可以令蘋果賺取1,260美元（約9,871港元）的收入，而不是原本的799美元；月付45美元訂閱iPhone 13 Pro，三年後蘋果總共可賺取1,620美元（約12,691港元）；月付50美元訂閱iPhone 13 Pro Max，那麼三年後蘋果總共可賺取1,800美元（約14,102港元）。



然而上述計算方式只是粗略計算，但可以反映蘋果能夠在新服務中創造出更多收入。

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責任編輯：廖淑瑩