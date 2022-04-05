【Omicron】美亞變種BA.2確診增至72% 2周內取代BA.1

新冠肺炎Omicron變種病毒亞變種BA.2在全球廣為傳播，並相繼在各地成為主流毒株。美國疾控中心（CDC）數據顯示，現時72%美國變種病毒確診者為感染BA.2。美國流行病專家估計，BA.2有望在2周內取代Omicron早期BA.1病毒，並指美國感染率或會在一至兩周內趨於平穩。

Omicron BA.2成美國主流 佔逾半新增確診 【下一頁】

CDC數據顯示，美國的新增變種病毒確診者基因測序樣本中，發現72%屬BA.2毒株個案。BA.2已在上周成美國新增個案的主流毒株，華盛頓州健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）流行病學專家Ali Mokdad預料，BA.2毒株更會在未來2周內取代BA.1毒株。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指BA.2是目前為止最容易傳播新冠病毒種類，導致英國、德國等歐洲國家疫情再次爆發。惟美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前曾預料，確診人數或會再次上升，但不會出現激增情況。Ali Mokdad更指，美國感染率會在1至2周內趨於平穩，其後冬季前都會保持下降。

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美國Omicron疫情在1月時達至巔峰，現時新增確診及住院人數大降逾9成。美國聯邦衛生與公眾服務部（Health and Human Services Departmen）數據顯示，截至周一（4日），美國平均新冠住院人數為1.1萬人，為2020年以來最低水平。美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，美國周日（3日）錄得7天平均新增感染人數約為2.8萬人，為去年7月以來最低。

Our World in Data數據顯示，截至上周六（2日），美國已有66.1%人口完成疫苗接種，並有29.7%人口已接種第三劑。

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責任編輯：李俊儀