聯合國氣候報告：立即深度減排 否則全球恐升溫逾3度

氣候變化近年成重大議題，各國關注如何保護地球。聯合國氣候小組周一（4日）發表最新一份報告，全球氣溫將無可避免升逾攝氏3度，各國需立即進行深度減排，碳排放量從2025年逐步減少，本世紀末實現碳中和，才可能將全球變暖控制在攝氏1.5度。

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聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）周一發表最新報告，表示即使各國政府在2020年全面實施所有碳減排政策，全球氣溫仍會升逾攝氏3度。報告敦促各國需立即進行深度減排，包括改變能源使用方式，大幅減少使用化石燃料、使用替代燃料如氫氣、提高能源效率及廣泛電氣化等。

此外，報告建議全球所有經濟領域，包括運輸到食品，都要立即進行徹底改變，增加投資發展低經濟及社會，改變民眾消費、飲食及生活模式。報告強調，全球碳排放要在2025年封頂，達成目標所需成本極低，只要世紀中時全球本地生產總值的數個百分比，但需要政府﹑商界及民眾配合。

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報告特別提及利用機器在大氣吸收及儲存二氧化碳的新技術、增加種植森林及保護土壤，減少碳足跡。報告強調，全球甲烷排放量需減少三分之一，碳排放必須在2025年達到高峰，2030年減排一半、本世紀末達至碳中和，才有可能將全球升溫控制在1.5度。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，很多政府及商界領袖聲稱已採取有效氣候措拖是撒謊；報告結果反映他們「說一套做一套」，沒有兌現承諾減排，造成災難性後果。

古特雷斯稱，氣候變化已進入緊急狀態，科學家警告已接近臨界點，全球升溫使民眾遭受前所未有的熱浪、風暴及廣泛水資源短缺。

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責任編輯：郭麗明