波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」

法國總統馬克龍曾多次就俄烏局勢從中斡旋，試圖保持與俄羅斯總統普京對話。但波蘭總理莫拉維茨基炮轟馬克龍與普京維持通話的舉動，更反問對方會否與納粹領袖希特拉談判，疑似諷刺普京如希特拉一樣。

【烏克蘭戰爭】俄限發不友好國家簽證 恢復52友好國家航班 【下一頁】

法國外交部周一（4日）證實，該國決定與德國採取同類行動，宣布驅逐俄羅斯外交官。但波蘭政府多次呼籲各國對俄實施更嚴厲制裁，並應向烏克蘭提供更多武器。

莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周一於記者會上點名批評馬克龍（Emmanuel Macron），質問馬克龍已經和普京（Vladimir Putin）對話多少次，質疑他能否取得成果或停止任何俄方行動。

他形容普京為罪犯，稱馬克龍不應該與罪犯談判，而是需要與其作戰。

莫拉維茨基又將普京與希特拉等人相提並論：

冇人同希特拉談判，你會同希特拉、（前蘇聯領袖）史太林、（前柬埔寨領袖）波爾布特談判嗎？ （Nobody negotiated with Hitler. Would you negotiate with Hitler, Stalin, Pol Pot?）

【烏克蘭戰爭】立陶宛逐俄大使兼降外交級別 德法驅75俄外交官 【下一頁】

至於馬克龍辦公室就反擊莫拉維茨基的批評言論，稱馬克龍與普京保持溝通很重要，有助普京了解西方國家的要求及俄羅斯倘無視上述要求會面臨甚麼代價。

法國官員強調馬克龍由一開始已動用所有可行手段試圖讓普京停戰，包括大規模制裁、支援烏克蘭及與普京通話期間直接提出要求。

馬克龍於2月初曾親自訪問俄羅斯首都莫斯科及烏克蘭首都基輔，自今年初以來與普京進行了 16次電話對話。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲