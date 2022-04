波蘭總理轟馬克龍與普京對話「你會同希特拉談判？」

法國總統馬克龍曾多次就俄烏局勢從中斡旋,試圖保持與俄羅斯總統普京對話。但波蘭總理莫拉維茨基炮轟馬克龍與普京維持通話的舉動,更反問對方會否與納粹領袖希特拉談判,疑似諷刺普京如希特拉一樣。

法國外交部周一(4日)證實,該國決定與德國採取同類行動,宣布驅逐俄羅斯外交官。但波蘭政府多次呼籲各國對俄實施更嚴厲制裁,並應向烏克蘭提供更多武器。

莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)周一於記者會上點名批評馬克龍(Emmanuel Macron),質問馬克龍已經和普京(Vladimir Putin)對話多少次,質疑他能否取得成果或停止任何俄方行動。

他形容普京為罪犯,稱馬克龍不應該與罪犯談判,而是需要與其作戰。

莫拉維茨基又將普京與希特拉等人相提並論:

冇人同希特拉談判,你會同希特拉、(前蘇聯領袖)史太林、(前柬埔寨領袖)波爾布特談判嗎?

(Nobody negotiated with Hitler. Would you negotiate with Hitler, Stalin, Pol Pot?)