【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量

▲ 最近有韓媒報道，三星在南韓透過提高補貼，來進一步提升Galaxy S22系列的銷量。

三星（Samsung）Galaxy S22系列手機於2月展開全球預購，但之後爆出降速事件影響手機效能。最近有韓媒報道，三星在南韓透過提高補貼，來進一步提升Galaxy S22系列的銷量。

【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？ 外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術



據《韓國時報》報道，降速事件似乎對三星S22系列造成了傷害，而品牌嘗試以價格策略來挽救銷量。報道指，南韓電信商KT及LG Uplus為相關手機提高補貼，約增加50萬韓元（約3,229港元）。對南韓消費者來說，S22系列上市只是一個多月，增加補貼後變相令他們可以用低於半價的價錢購入。



南韓三星表示，提供相應措施是基於手機市場普遍處於困難，所以與電信商共同做出提高補貼的決定，但並未證實是降速事件導致銷售表示不佳。

【LG手機】LG將於今年夏天 更新Android 12軟件至三款舊手機



Galaxy S22系列早前被外媒揭發，手機強制運行「遊戲優化服務」（Game Optimizing Service）程式，限制CPU（中央處理器）和GPU（圖像顯卡）效能，導致多個手機應用程式受影響。三星得悉事件後，隨即透過軟件更新提供「性能優先」選項解決該問題，以減少對用戶的影響。

【手機安全】新型惡意間諜程式 偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料

責任編輯：廖淑瑩