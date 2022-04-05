  • 25°C
香港時間 : 2022405日 (二) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星手機】降速事件影響銷情？　傳三星S22提供補貼挽救銷量

科技 11:52 2022/04/05

分享：

最近有韓媒報道，三星在南韓透過提高補貼，來進一步提升Galaxy S22系列的銷量。

三星（Samsung）Galaxy S22系列手機於2月展開全球預購，但之後爆出降速事件影響手機效能。最近有韓媒報道，三星在南韓透過提高補貼，來進一步提升Galaxy S22系列的銷量。

【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？ 外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術
 
據《韓國時報》報道，降速事件似乎對三星S22系列造成了傷害，而品牌嘗試以價格策略來挽救銷量。報道指，南韓電信商KT及LG Uplus為相關手機提高補貼，約增加50萬韓元（約3,229港元）。對南韓消費者來說，S22系列上市只是一個多月，增加補貼後變相令他們可以用低於半價的價錢購入。
 
南韓三星表示，提供相應措施是基於手機市場普遍處於困難，所以與電信商共同做出提高補貼的決定，但並未證實是降速事件導致銷售表示不佳。

【LG手機】LG將於今年夏天 更新Android 12軟件至三款舊手機
 
Galaxy S22系列早前被外媒揭發，手機強制運行「遊戲優化服務」（Game Optimizing Service）程式，限制CPU（中央處理器）和GPU（圖像顯卡）效能，導致多個手機應用程式受影響。三星得悉事件後，隨即透過軟件更新提供「性能優先」選項解決該問題，以減少對用戶的影響。

【手機安全】新型惡意間諜程式 偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
2022/04/04
【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
2022/04/04
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世

你可能感興趣

【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
10:34 2022/04/04
【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
11:12 2022/04/04
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
硬件 軟件 南韓 處理器 Samsung Android

上一篇文章

【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型

下一篇文章

【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp更新】WhatsApp iOS版將限制轉發訊息數量　防止錯誤消息廣泛傳播
【WhatsApp更新】WhatsApp iOS版將限制轉發訊息數量　防止錯誤消息廣泛傳播
【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光　首款搭載Android 13旗艦手機
【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光　首款搭載Android 13旗艦手機
【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創
【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創
【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？　外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術
【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？　外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款