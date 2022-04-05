【烏克蘭戰爭】俄限發不友好國家簽證 恢復52友好國家航班

俄羅斯因與烏克蘭戰爭被多國制裁，俄方隨即把有關國家列為不友好國家反制。俄羅斯總統普京近日簽署法令，針對不友好國家廢除簡化簽證審核程序，限制發出相關國家指定人員簽證。另外，俄羅斯亦宣布恢復52個友好國家航班。

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根據普京（Vladimir Putin）周一（4日）簽署的法令，來自歐盟﹑挪威﹑瑞士﹑丹麥﹑冰島及列支敦士登的外國官員及記者，不可再透過簡化程序申請俄羅斯簽證。俄羅斯新聞社（RIA）更報稱，法令亦終止歐盟外交護照免簽證許可。

RIA同時報指，普京下令外交部，禁止任何對俄羅斯﹑俄羅斯公民或合法個體作出不友好行為的外國公民或無國籍人士，實施入境禁令。現時，俄羅斯不友好國家名單包括歐盟﹑美國﹑英國及加拿大等。

塔斯社（TASS）同日引述總理米舒斯基（Mikhail Mishustin）報稱，俄羅斯進一步放寬防疫限制，自4月9日起解除航班限制，但僅限包括中國﹑阿根廷及南非等52個友好國家。同時，俄羅斯亦禁止36個國家的航班進入俄領空，包括歐盟全數27個成員國。報復西方對俄航空業的制裁。

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責任編輯：吳漢培