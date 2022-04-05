  • 25°C
香港時間 : 2022405日 (二) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】數碼港是全港最差上班地點？ 交通不便膳食又參差 港男：唯一優點是親親大自然

理財智慧 15:19 2022/04/05

分享：

不知各位求職者在尋找公司時會有什麼考慮？除了公司背景、薪金、工作環境外，會否考慮該區膳食與交通因素？近日就有網民在「連登」討論區發文指數碼港在交通飲食兩方面都不完善，好處就是能接觸大自然，因而稱其是最差的上班地點。

樓主指交通已經不用說，沒有好餐廳之餘，又貴又難吃。整個氛圍都像死場，辦公樓陰陰沉沉又暗，十室九空，還未到晚上已經有陰森和靈異感覺。他稱唯一優點可能是可以親親大自然，每天上班都像郊遊，因而稱數碼港算是最差的上班地點。

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「絕對算，我住新界西」、「有間茶記樓底常有老鼠走來走去」、「住將軍澳去數碼港真是好辛苦，如果錯過接駁巴士，還要等一架長期滿客小巴去堅尼地城或者在總站排長龍等去北角的小巴」。

【職場熱話】工作壓力大決定裸辭 母親一句話表支持 打工仔深受感動流下男兒淚下一頁

有網民提出其他地方，如「將軍澳工業區」、「比不上觀塘」、「大埔工業邨」；亦有網民指「是人的問題，住貝沙灣回數碼港不知多方便，空氣又好，周邊環境又夠寧靜」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
壓力 巴士 大埔 將軍澳

上一篇文章

新世界與市建局增設口罩提取機　免費供口罩助3000基層

下一篇文章

【職場熱話】求安穩做筍工 VS 追求夢想 30歲港男欲轉行做護士 卻對前路感迷惘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款