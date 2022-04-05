【職場熱話】數碼港是全港最差上班地點？ 交通不便膳食又參差 港男：唯一優點是親親大自然

不知各位求職者在尋找公司時會有什麼考慮？除了公司背景、薪金、工作環境外，會否考慮該區膳食與交通因素？近日就有網民在「連登」討論區發文指數碼港在交通飲食兩方面都不完善，好處就是能接觸大自然，因而稱其是最差的上班地點。

樓主指交通已經不用說，沒有好餐廳之餘，又貴又難吃。整個氛圍都像死場，辦公樓陰陰沉沉又暗，十室九空，還未到晚上已經有陰森和靈異感覺。他稱唯一優點可能是可以親親大自然，每天上班都像郊遊，因而稱數碼港算是最差的上班地點。

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有網民認為「絕對算，我住新界西」、「有間茶記樓底常有老鼠走來走去」、「住將軍澳去數碼港真是好辛苦，如果錯過接駁巴士，還要等一架長期滿客小巴去堅尼地城或者在總站排長龍等去北角的小巴」。

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有網民提出其他地方，如「將軍澳工業區」、「比不上觀塘」、「大埔工業邨」；亦有網民指「是人的問題，住貝沙灣回數碼港不知多方便，空氣又好，周邊環境又夠寧靜」。

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責任編輯：陸盈希