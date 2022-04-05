【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機

▲ 自去年LG宣布退出智能手機市場後，該公司已發布聲明承諾對特定手機進行數年的持續更新。（LG官網截圖）

LG去年7月起退出智能手機市場，以專注發展6G無線基礎設施和相關移動應用技術。但LG也不忘一眾手機用戶，日前宣布將於今年夏天，為三款LG舊手機更新Android 12軟件。

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LG在其官方網站公布，即將更新Android 12軟件的手機包括：LG Q92 5G、LG V50和LG V50S，並預計會在6月底前獲得更新。不過，這次更新或不適用於全球所有機型，據悉只會對南韓用戶進行更新，而其他地區的用戶或需等待至下一季度。

LG Velvet已收到Android 12更新

此外，LG還確認將向LG Q52、LG Velvet和LG Wing發送安全修補程式，其中LG Velvet已經在今年3月收到Android 12的軟件更新。但目前還不清楚是否還有LG手機，會在今年稍後時間收到Android 13軟件更新。

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事實上，自去年LG宣布退出智能手機市場後，該公司已發布聲明承諾對特定手機進行數年的持續更新。該聲明提到：「2019年及以後發布的LG高端手機（G系列、V系列、VELVET、Wing）有三年的軟件更新保證，而某些2020年的機型，如LG Stylo和K系列將獲得兩個操作系統的更新。」

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責任編輯：陳卓賢