【職場熱話】求安穩做筍工 VS 追求夢想 30歲港男欲轉行做護士 卻對前路感迷惘

雖然說打工仔上班是為了賺取薪金，但若然工作是你的理想職業相信會更為有動力吧。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己三十多歲，有穩定的工作且不錯的薪水，卻不甘現狀想轉行，又擔憂沒有薪水支撐過日子，因而對未來路向感到迷惘。

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【職場熱話】打工仔上市公司任職秘書一年 晚晚加班到12點 欲轉行又感心有不甘【下一頁】

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有網民認為「搵三萬又穩定，突然轉行不如搵副業」、「讀完都四十歲，之後還要輪班，頂得順？還不知讀不讀得來」、「舒舒服服都賺三萬，我不明為何不可以渾噩。讀護士，病理學和藥全部火星文，個個字都唔識，加在一起更唔明。十幾廿歲讀都背到叫救命，睇唔明唯有死記硬背」。

亦有網民指「不反對追夢，但要想清楚做護士是否真是夢想」、「如果為移民，是否只有護士一條路？計清楚經濟能否支撐到，承擔到後果就快做，珍惜時間」；有人表示支持「做護士好，職業是全世界最吃香，醫療行業GDP佔全世界比重好高」、「追啦，成世流流長，不然像香港人一世供樓、供保險？」。

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責任編輯：陸盈希