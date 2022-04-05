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【職場熱話】離職後收前老闆短訊 被叫回公司修改系統 命令式語氣兼人身攻擊 港男：我唔係你員工好耐

理財智慧 15:18 2022/04/05

分享：

不知各位打工仔與前公司的關係如何？若前老闆有需要叫你協助幫忙，你又會否回去幫他？近日就有網民在「連登」討論區發文指離職後仍被前老闆命令回公司修改系統，態度差還被人身攻擊，他認為根本無義務幫助對方，因而感到不滿大吐苦水，引來一眾網民熱議。

樓主經歷：

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【職場熱話】不可讓公司知額外技能？ 意外讓上司得悉會剪片 竟被全盤交托 打工仔：原來轉咗行自己都唔知下一頁

樓主與前老闆對話：

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重 

有網民認為「離職員工無義務幫公司修改，這是IT份內事，你老闆都不會營運」、「離職當日他有責任叫你留下帳號和密碼，然後就與你無關」、「上網找好難？找部中文版面對住改就行」、「出公司門口做好手贖就大家平等」、「點做到老闆？連莊閒都未識分」。

亦有網民笑言「當外判IT 支援，先錢後服務」、「少少事都不會改，抵佢融入不到社會」；有網民更建議「打工真是要打大公司，細公司真是會當你地底泥」、「系統語言你第一日就應該出聲，不是你會就隨他。上一手想玩人特意改日文，現在卻會懷疑是你玩嘢」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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責任編輯：陸盈希

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