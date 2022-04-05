【烏克蘭戰爭】立陶宛逐俄大使兼降外交級別 德法驅75俄外交官

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛驅逐俄羅斯外交官員。立陶宛周一（4日）宣布，驅逐俄羅斯大使兼降低與俄羅斯外交關係級別，拉脫維亞其後亦宣布降低與俄羅斯外交關係級別。德國同日宣布，將驅逐40名俄羅斯外交官。法國其後亦宣布，將驅逐35名俄羅斯外交官。俄羅斯表示，將對部分西方國驅逐其外交官行為作出相應回應。

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立陶宛外交部周一表示，就俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮（Bucha）殺害平民，決定驅逐俄羅斯駐立陶宛大使，並已召見俄羅斯駐首都維爾紐斯（Vilnius）大使館代表通報決定。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）發表聲明表示，已決定降低與俄羅斯外交關係級別。立陶宛還表示，將關閉俄羅斯駐港口城市克萊佩達（Klaipėda）總領事館，立陶宛駐俄羅斯特使亦會在短期內返國。

另一波羅的海國家拉脫維亞亦表示， 將收緊與俄羅斯外交關係級別。拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在社交平台Twitter上表示，當局是因俄軍在烏克蘭犯下的罪行而決定。他指會在內部程序完成後，公布相關詳情。

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德國政府同日宣布，將40名俄羅斯外交官列為不受歡迎人士。德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，行動等同將該批人士驅逐出境。貝爾博克表示，行動是回應俄軍在烏克蘭犯下令人難以置信暴行。她指德國將與合作夥伴採取進一步措施，包括對俄羅斯實施更嚴厲制裁，擴大對烏克蘭的支持及增強北約東翼。

法國亦在周一夜晚宣布，決定驅逐35名駐法俄羅斯外交人員，並指該批外交官行為違反法國安全利益。法國表示，行動是屬歐洲聯合行動的一部分。

俄羅斯駐柏林大使館發表聲明表示，俄羅斯駐守德國外交人員數目毫無根據地減少，將縮小兩國之間的對話空間。並導致兩國關係進一步惡化。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周一夜晚表示，西方國家驅逐其外交官行為，將對雙邊關係造成對等破壞是眾人周知的事情。西方國家首先懲罰的是他們自身，俄羅斯將對西方國家行為作出對等回應。

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責任編輯：李俊儀