【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型

▲ Epic Games推出一款名為RealityScan的應用程式，只需使用iPhone相機掃描物體，就能將它變成高像真度的3D模型。（Epic Games官網截圖）

進行3D攝影測量通常需用上先進器材，但現在只要iPhone在手就能輕易完成這過程。日前Epic Games推出一款名為RealityScan的應用程式，只需使用iPhone相機掃描物體，就能將它變成高像真度的3D模型。

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Epic Games表示，RealityScan是利用Capturing Reality公司的技術開發，該企專門從事攝影測量，它於2021年被Epic公司收購。RealityScan運用了RealityCapture軟件，從圖像或激光掃描中重建任何大小的物體和場景，產生具有極高準確性和網格質量的三維掃描，據悉其運行速度更比同類競爭對手的軟件高出很多倍。

需拍出至少20張不同角度照片

現在有愈來愈多創作者和業餘愛好者使用3D攝影測量，而RealityScan將使整個過程變得更加容易。使用RealityScan的程序非常簡單，只需遵循App內提出的所有指示，以確保物體將以良好的質量被捕獲即可。例如，它需要至少20張不同角度的物體照片，而良好的照明和背景也會改善掃瞄結果。

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對物體完成捕捉後，該App就會導出3D模型並上傳到3D內容平台Sketchfab。這些3D模型可用於多種用途，例如將它們變成VR/AR物件，或將它們添加到配備Unreal Engine的遊戲中。Epic Games強調，RealityScan只是該公司向所有創作者提供3D掃描的第一步，希望透過此技術縮減初學者和專業人士之間的差距。

現時RealityScan只有測試版提供，有興趣的朋友可到TestFlight下載。該公司預計正式版也將在今年內發布，同時RealityScan的Android版本也正在開發中。

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責任編輯：陳卓賢