【烏克蘭戰爭】歐美料再制裁俄 澤連斯基恐更多平民死

烏克蘭布查（Bucha）出現多具平民屍體事件，多國指控俄羅斯殺害平民。烏克蘭總統澤連斯基憂慮現時遭俄軍控制的烏克蘭地區，或會出現同類事件。歐美計劃本周對俄實施新制裁。

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俄軍上周撤出烏克蘭首都基輔以北城鎮，轉移攻勢集中攻擊烏克蘭東部和南部。烏軍重新掌控基輔一帶多個城鎮，包括布查。基輔近郊發現亂葬崗以及屍體疑遭捆綁的照片傳出後，震驚國際社會。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（5日）凌晨發表視像演說，指在眾多遭俄軍佔領的烏克蘭城鎮當中，布查只是其中之一。

澤連斯基稱有消息指，布查以西約25公里的一個小鎮博羅江卡（Borodyanka）及其餘曾遭俄軍佔領的烏克蘭城鎮，傷亡人數可能遠超布查。

澤連斯基表示周二將於聯合國安理會發言，以爭取安理會支持調查布查事件。

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美國總統拜登（Joe Biden）呼籲對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行戰爭罪審判，又指美國會要求聯合國大會將俄羅斯逐出人權理事會。

不過俄羅斯否認謀殺平民的指控，表示將在周二的聯合國安理會會議上提供經驗證據，證明俄軍沒有牽涉其中。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周一（4日）表示，普京及其支持者將感受到布查事件帶來的後果，指西方盟國會同意於未來幾日對俄實施進一步制裁。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美國本周會宣布對俄新制裁。美國國務院表示正支持一個由檢察官和專家組成的國際團隊收集和分析在烏克蘭發生的暴力事件證據。

法國和德國表示將驅逐俄羅斯外交官。

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責任編輯：鄭錦玲