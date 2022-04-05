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【烏克蘭戰爭】拜登再稱普京戰犯 需接受戰爭罪審判

環球政治 10:48 2022/04/05

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美國總統拜登曾稱俄羅斯總統普京為戰犯，惹起俄方不滿。拜登近日就烏克蘭布查發現多具平民屍體事情發表意見，再次稱普京是戰犯，指對方需要接受戰爭罪審判。但拜登對布查事件未用大屠殺一詞，他稱正尋找加強制裁俄羅斯。

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拜登（Joe Biden）周一（4日）回應記者關於布查（Bucha）的多名平民死亡事情提問時，表示從布查的照片可以稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為「戰犯」（war criminal）。拜登指美國需收集更多資訊，讓普京接受戰爭罪審判，亦尋求加強制裁俄羅斯。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）同日表示，美國暫時未有證據烏克蘭出現「系統性殺人」，未足以定義在烏克蘭發生的事情為「大屠殺」（genocide）。沙利文稱美國正全力滿足烏方的安全協助請求，指美國與盟友未來數日可能提供更多武器援助。沙利文亦透露，美國在今周會向俄羅斯祭出更多制裁，華府正與盟友確認行動。

白宮拒絕解釋，拜登呼籲普京需要接受戰爭罪審判的言論，或是沙利文指美國即將加大制裁俄羅斯。然而，拜登未有以大屠殺形容布查事件，取向明顯與烏克蘭總統澤連斯基不同。

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責任編輯：吳漢培

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