【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？

▲ 微軟日前表示，正將Android開發部分拆分出來，創建一個專門小組。（法新社）

微軟（Microsoft）向來都有為Android和iOS兩個操作系統提供產品，但兩者的開發工程是歸為同一組。微軟日前表示，正將Android開發部分拆分出來，創建一個專門小組。外媒《Android Authority》指出，這一變化反映微軟和Google將改善整合，聯手對抗蘋果（Apple）。

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Android專門開發小組將由微軟技術總監Panos Panay主理，負責處理Surface Duo操作系統、SwiftKey、Microsoft Launcher、Phone Link和其他Android產品。報道指，這一舉措反映微軟的政策有重大轉變，並將會對Android和Windows兩個平台之間作出更大的整合，甚至希望將Android智能手機定位為Windows PC的延伸。

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CES 2022期間，Google已宣布了一些旨在改善Android和Windows之間整合的新功能，包括短訊同步、文件共享、藍牙配件共享等。與此同時，微軟也增加了在Windows 11中運行Android應用程式的能力。

與蘋果完整生態體系抗衡

《Android Authority》認為，微軟擁有桌上電腦的配套，而Google就有移動設備的元素，兩間公司都意識到自己是對方的一塊必要拼圖，是次合作將可更有效地與蘋果的完整生態體系進行競爭。

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責任編輯：陳卓賢